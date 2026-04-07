El pasado domingo 05 de abril de 2026 se desplegó un operativo en el partido disputado entre River y Belgrano, en el Estadio Monumental. Los efectivos labraron 303 actas, y demoraron a 45 trapitos. Entre las restantes contravenciones, 181 se hicieron por falta de entradas y hubo 53 hinchas que no pudieron ingresar por estar en el listado de derecho de admisión. Por su parte, hubo 32 procesados por falsificación de documentos. Además, los efectivos detuvieron a un hombre que tenía un pedido de captura vigente por robo, con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 45, a cargo del doctor Ricardo Farías, Secretaría 122 del doctor Nicolás Coronel. En cuanto a la inspección de micros, hubo tres remitidos por falta de documentación.
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