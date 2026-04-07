Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Archivo Policiales River

Partido disputado entre River y Belgrano

Abr 7, 2026 #Estadio Monumental, #Monumental, #Operativo Estadio Monumental, #Operativo Policial, #River
Partido disputado entre River y Belgrano

El pasado domingo 05 de abril de 2026 se desplegó un operativo en el partido disputado entre River y Belgrano, en el Estadio Monumental. Los efectivos labraron 303 actas, y demoraron a 45 trapitos. Entre las restantes contravenciones, 181 se hicieron por falta de entradas y hubo 53 hinchas que no pudieron ingresar por estar en el listado de derecho de admisión. Por su parte, hubo 32 procesados por falsificación de documentos. Además, los efectivos detuvieron a un hombre que tenía un pedido de captura vigente por robo, con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 45, a cargo del doctor Ricardo Farías, Secretaría 122 del doctor Nicolás Coronel. En cuanto a la inspección de micros, hubo tres remitidos por falta de documentación.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Partido disputado entre River y Belgrano”

  • Diario Mi Belgrano: Si querés información de los barrios de la Comuna 13 y la Comuna 12, podés leer el diario Mi Belgrano.
  • Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
  • Publicar en Mi Belgrano: Si necesitás promocionar un comercio, producto o servicio, solicita el Tarifario por Email a: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.
  • Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
  • Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Si querés información de la ciudad de Buenos Aires. Podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
  • Canal de Mi Belgrano:  Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
  • Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
  • Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
  • Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
  • Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.

Entrada relacionada

Detuvieron a un delincuente con 23 antecedentes

Heredarás el viento en el Museo Sarmiento

Cambios en la gestión de la limpieza

Te has perdido

Archivo Policiales River

Partido disputado entre River y Belgrano

7 abril, 2026 admin
Clases Clasificados Cursos Educación Matemática

Clases Particulares de Matemática

7 abril, 2026 admin
Bajo Belgrano Calles

Gustavo Cerati en el barrio de Belgrano

6 abril, 2026 admin
Clasificados Comercios Comercios en Núñez Limpieza Mascotas Núñez Venta

La esquina limpia

5 abril, 2026 admin