Este miércoles 08 de abril de 2026 por la madrugada, se produjo un incendio en Belgrano R. El siniestro tuvo lugar en horas de la madrugada en la planta baja de un inmueble ubicado en la calle Conde al 1900, entre Sucre y Echeverría. El edificio de tres pisos, fue evacuado por completo. Trasladaron al Hospital Pirovano a dos mujeres mayores de edad, de 28 y 58 años, por inhalación de humo y, afortunadamente, se encuentran fuera de peligro. Los Bomberos de la Ciudad apagaron el fuego. La investigación y los peritajes van a ser importantes para determinar el motivo por el cual se generó este siniestro.

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