Este viernes 10 de abril de 2026, entre las 9 y las 12.30 horas, habrá atención veterinaria en Núñez. Se realizará en la Plaza Balcarce que está ubicada en Av. Cabildo y Jaramillo. Para vacunación antirrábica, los vecinos pueden acercarse sin turno. Las Unidades Móviles Veterinarias recorren todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Atienden los días de la semana, inclusive sábados y domingos. Los animales tienen que ir con collar o pretal y correa; si es un perro con chapita identificatoria y si es un gato en una transportadora. Son cupos limitados y no se suspende por lluvia.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Atención veterinaria en Núñez”
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