Entre la Avenida Congreso y las calles Naón, Estomba y Quesada hay una manzana de Coghlan donde los vecinos querían un espacio verde. Dicho predio estaba ocupado por un supermercado y luego quedó en un estado de abandono total.

A lo largo de los años, se habían establecido compromisos para la creación de un espacio verde, en el marco de un convenio suscripto entre el entonces supermercado Norte y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la efectiva concreción de dicho espacio sigue pendiente, lo que genera preocupación entre los vecinos por la notable carencia de espacios verdes en la zona.

El barrio de Coghlan cuenta con tan solo 0,35 m2 de espacio verde por habitante, un dato alarmante si se tiene en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un mínimo de 10 m2 por habitante. Esta situación refleja un déficit por parte del Gobierno de la Ciudad que afecta directamente la calidad de vida de los vecinos, privandolos de áreas recreativas, de esparcimiento y de contacto con la naturaleza, esenciales para la salud física y mental.

El año pasado la Asociación Amigos de la estación Coghlan (A.C.A.E.C) le solicitó al Gobierno de la Ciudad la realización de un espacio verde que sea de uso público, de acceso libre y gratuito en el inmueble ubicado en Av. Congreso 3817. A pesar del reclamo de los vecinos, en este terreno de 7.300 m2 de superficie comenzó la construcción de un edificio de viviendas de 6 pisos y 2 subsuelos de cocheras, con amplias terrazas y espacios verdes.

Los vecinos siguen soñando con una plaza

“Sería ideal que ese predio sea funcional a quienes vivimos en el barrio. Nosotros en casa lo llamamos el Carrefour fantasma. ¡Ojalá nos escuchen!”.

“Como vecina del barrio, quiero expresar mi deseo de tener una manzana de Coghlan con un espacio verde para disfrutar en familia y con amigos. Un lugar donde podamos relajarnos, hacer deporte y compartir momentos lindos. Creo que tener una plaza en nuestro barrio es una necesidad de todos”.

“Si no fuera por el predio de la estación, Coghlan no tendría un espacio verde. Una plaza para el barrio es prioritario y urgente”.

“Necesitamos espacios verdes en el barrio, y este terreno está abandonado hace muchos años”.

“Las plazas constituyen Espacios de Encuentro Social además del impacto ambiental que generan. Los vecinos de Coghlan merecen recuperar este Espacio que además tiene significación histórica”.

“Le vendría muy bien a Coghlan una plaza grande en ese sector, además de que haría lucir a la Avenida Congreso. Hay muchas escuelas cercanas al predio, ojalá piensen en algo funcional para uno de los barrios más bellos de CABA”.

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