Este domingo 12 de abril de 2026 a las 14 y a las 16.30 horas se proyectará: El testaferro en el Museo Sarmiento (Cuba 2079). Es una película estadounidense de 1976, dirigida por Martin Ritt. Sinopsis: Un cajero de bar y corredor de apuestas ocasional, Howard Prince (Woody Allen), sin grandes convicciones políticas, tiene amistad con un guionista de televisión de la ciudad de Nueva York, Alfred Miller (Michael Murphy), quien se sabe inscrito en una lista negra anticomunista, así que le pide a Howard que adopte la autoría de sus guiones a cambio de un porcentaje de las ganancias. Howard acepta y comienza a disfrutar del dinero y a sufrir las vicisitudes de tener que interpretar el papel de escritor estrella del canal.

La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Sobre el ciclo de cine

Entre la realidad y los variados mundos posibles que nos han regalado la literatura y el cine, las distancias suelen ser elásticas, y lo que alguna vez se entendió como el fruto de la imaginación desbordada y pesimista de un artista, más tarde se ha llegado a materializar, en forma solapada o manifiesta según los casos. En los cuatro films del ciclo de abril “Los mundos imaginados” podemos ver reflejadas distintas modalidades de sociedades distópicas, cuyo referente ineludible es “1984”, la clásica novela de George Orwell llevada al cine por Michael Radford. Cuatro películas que invitan a revisar verdaderas joyas del arte anticipatorio.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “El testaferro en el Museo Sarmiento”