Mercedes Miguel, ministra de Educación Porteña, entregó la primera placa de “Escuela libre de celulares” a la Escuela Primaria N.° 1 D.E. 10 Casto Munita (Cuba 2039), que ya cuenta con 175 firmas en su comunidad educativa. El establecimiento tiene una matrícula de 294 alumnos, lo que representa un 67 % de adhesión. “Este es un reconocimiento al trabajo que hace la escuela en la implementación de la resolución de aulas libres de celulares y al compromiso colectivo de las familias que se sumaron a esta iniciativa para cuidar la atención y el bienestar de los estudiantes”, sostuvo la Ministra.

“Escuela libre de celulares” es un reconocimiento a las instituciones que impulsan acuerdos parentales, implementan los protocolos de no uso de celulares y desarrollan propuestas institucionales para promover un uso responsable de la tecnología. Su objetivo es visibilizar el trabajo de las escuelas, promover buenas prácticas e inspirar a otras comunidades educativas.

Esta iniciativa forma parte de “Compromiso familiar por estudiantes sin celular”, una propuesta que promueve acuerdos entre familias para acompañar el bienestar digital de los estudiantes. A la fecha, más de 40.000 familias ya adhirieron al compromiso en toda la ciudad. El compromiso propone que las familias acuerden postergar la entrega de celulares inteligentes hasta, al menos, el inicio de la escuela secundaria, y definir una edad mínima para el uso de redes sociales. Esta decisión busca acompañar el desarrollo de chicos y adolescentes en un contexto donde el uso intensivo de la tecnología presenta nuevos desafíos. Las familias pueden adherirse de manera presencial en sus escuelas o a través de la plataforma Escuela en Familia. Además, la iniciativa se acompaña con talleres y espacios de orientación para acompañar a las comunidades educativas.

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