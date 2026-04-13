Un vecino del Parque nos mandó su preocupación por los ruidos molestos en el Parque Ferroviario Colegiales. Quiero comentarles lo que está sucediendo. Es una de las pocas plazas de la ciudad que tiene una cancha de fútbol (Moldes altura Virrey Arredondo), y encima está abierta las 24 horas del día. Hace muchos meses que diariamente (de lunes a lunes) estamos los vecinos escuchando los pelotazos, gritos y aplausos de la cancha de fútbol y básquet desde las 00 hs (incluso antes) hasta las 5 de la madrugada haciendo imposible poder dormir como corresponde. Una vez contamos unas 30 personas. Algunas veces se le suma música fuerte.

Meses anteriores

En el mes de febrero, un día lunes, organizaron un baile al ritmo de música centroamericana hasta casi las 2 de la mañana. Se llamó al 911, la policía les hizo la observación y cuando se retiró siguieron con la música por lo menos media hora más como si no hubiese pasado nada. Los días 2, 4 y 5 de marzo de 2026, los vecinos tuvimos que padecer los tambores, redoblantes, silbatos, platillos y gritos de los chicos con su famoso UPD (Último Primer Día) entre las 5:30 y la 7 de la mañana.

Los vecinos llamamos varias veces al 911, la policía viene, mira y se va o se queda manteniendo distancia sin intervenir. El día 5 yo mismo fui a hablar con los padres ya que ese día los chicos estaban acompañados de por lo menos 3 adultos que se reían y le sacaban fotos a los chicos. La policía solo ve de lejos sin intervenir ni pedir que no hagan ruido. Miran desde la vereda, se suben al patrullero hacen sonar la sirena una vez y se van, mientras tanto los chicos hacían ruido como si no pasara nada.

El día 6 de marzo desde las 21 hasta las 24 horas, por lo menos 6 personas armaron una cancha de vóley entre 2 árboles (entre Virrey Arredondo y Virrey Loreto) y se pusieron a jugar haciendo ruidos molestos con gritos y aplausos, y no es la primera vez que lo hacen. Ni que hablar de cómo queda el pasto.

Otros Problemas

Todos estos problemas de ruidos molestos en el Parque, sumados al pernocte de gente en situación de calle, sus residuos y excrementos, se vienen suscitando desde que fueron retiradas las rejas que rodeaban el perímetro de la plaza. Antes era paz y tranquilidad, ahora es un caos total donde cada uno hace lo que le da la gana. Hablamos con los guarda plaza y ellos mismos sufren los improperios de la gente cuando quieren poner un poco de orden. También nos comentaron que varios vecinos se quejaron por estos mismos temas. Por otro lado nos dijeron que los carteles informativos sobre el cuidado de la plaza los vandalizan. Es necesario que la plaza quede nuevamente enrejada de noche para que dejen de suceder estas cosas.

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