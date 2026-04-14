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Estado de las veredas

Abr 14, 2026 #Estado de las veredas, #Peatón, #Veredas, #veredas rotas
El estado de las veredas

Los peatones deben caminar con los ojos bien abiertos para no tropezar con alguna baldosa floja. El estado de las veredas es un reclamo permanente de los vecinos.

  • “El 25 de marzo una empresa tercerizada del GCBA rompió las veredas en el frente de 3 edificios contiguos en La Pampa 2940 y la reparación que hicieron de la vereda es DESASTROSA, dejaron las baldosas elevadas en más de 2 cm, flojas y con faltantes. Es inevitable que ocurra algún accidente si no se soluciona urgente”.
  • “Mi mamá se llevó puesta una vereda en Sucre al 2200 y todavía sigue con sus sesiones de kinesiología”.
  • “Contratan personas que no tienen idea de como poner las baldosas”.
  • “Cuando hacen veredas parece que no les ponen cemento, porque siempre quedan flojas”.
  • “En la calle Melián, una ambulancia privada se subió a la vereda, porque en ese sector no había bajada de cordón, y se hundió el piso”.
  • “En toda la ciudad trabajan mal los contratistas. Hay veredas que quedaron 4 cm más altas que los cordones, cuando por lógica tienen que ser de la misma altura. La única solución que veo es que realicen un control de obra real y que no se pague al tercerista hasta que no lo deje como corresponde”.
  • “En Crámer al 2000 arreglaron tan mal la vereda, que se hundió y ya se fracturaron la cadera varias personas, otras se cayeron”.
  • “En Maure al 1700 todos los días se tropiezan las personas. Ya he reclamado en BA Colaborativa y no tuve respuesta”.
  • “Se está hundiendo la vereda de la Shell en Crámer y Virrey del Pino”.

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