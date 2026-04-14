Los peatones deben caminar con los ojos bien abiertos para no tropezar con alguna baldosa floja. El estado de las veredas es un reclamo permanente de los vecinos.
- “El 25 de marzo una empresa tercerizada del GCBA rompió las veredas en el frente de 3 edificios contiguos en La Pampa 2940 y la reparación que hicieron de la vereda es DESASTROSA, dejaron las baldosas elevadas en más de 2 cm, flojas y con faltantes. Es inevitable que ocurra algún accidente si no se soluciona urgente”.
- “Mi mamá se llevó puesta una vereda en Sucre al 2200 y todavía sigue con sus sesiones de kinesiología”.
- “Contratan personas que no tienen idea de como poner las baldosas”.
- “Cuando hacen veredas parece que no les ponen cemento, porque siempre quedan flojas”.
- “En la calle Melián, una ambulancia privada se subió a la vereda, porque en ese sector no había bajada de cordón, y se hundió el piso”.
- “En toda la ciudad trabajan mal los contratistas. Hay veredas que quedaron 4 cm más altas que los cordones, cuando por lógica tienen que ser de la misma altura. La única solución que veo es que realicen un control de obra real y que no se pague al tercerista hasta que no lo deje como corresponde”.
- “En Crámer al 2000 arreglaron tan mal la vereda, que se hundió y ya se fracturaron la cadera varias personas, otras se cayeron”.
- “En Maure al 1700 todos los días se tropiezan las personas. Ya he reclamado en BA Colaborativa y no tuve respuesta”.
- “Se está hundiendo la vereda de la Shell en Crámer y Virrey del Pino”.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Estado de las veredas”
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