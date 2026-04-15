Los vecinos siguen reportando robos y exigiendo más seguridad.

“El 01 de abril por la noche hubo una entradera en Palpa al 2300. Una empleada con falsa identidad y dos cómplices quisieron desvalijar un departamento mientras los propietarios no estaban”.

“El Miércoles 25 de marzo a las 12 de la noche le quisieron robar a mi pareja en la esquina de Palpa y Cabildo. Lo agarraron de atrás, pero no le pudieron sacar nada. Era un hombre con una camiseta de México que se escapó corriendo por Palpa”.

“El viernes 27 de marzo a las 10 horas estaba cruzando Amenábar caminando por Virrey Arredondo en dirección a la plaza cuando un auto empezó a circular marcha atrá para estacionar en la esquina. Entre que me corría para atrás, estaba intentando cruzar, un motochorro me sacó el celular. Por suerte se le cayó al piso y lo pude recuperar”.

“El viernes 27 de marzo a las 17:45 horas, en Cabildo entre Teodoro García y Lacroze, dos pibes le arrancaron una cadenita del cuello a una señora y se fueron caminando. Total nadie se animó a enfrentarlos y no había ni un policía en la zona”.

“El lunes 30 de marzo en Cabildo y Echeverría me arrebataron del cuello una cadenita dorada de fantasía. Eran tres muchachos, uno repartía volantes”.

Más testimonios

Los vecinos siguen reportando robos y a continuación publicamos sus testimonios.

“Asistí a la reunión más reciente sobre seguridad en el barrio. Había funcionarios de seguridad del Gobierno Porteño y todos los comisarios de la zona. Escuchan, toman nota y te cuentan lo que hacen y cómo. Yo vi a los comisarios muy comprometidos y muy al tanto de todo. Los vecinos planteamos varios problemas. Para ellos es muy frustrante que la justicia y las penas no los acompañen en su accionar”. Dicen que si son menores aún salen rápido pero en cuanto se reglamente la nueva ley de baja de imputabilidad no les va a ser tan fácil.

“Hay muy pocos policías en las calles. Camino varias cuadras y no veo ninguno. Antes, por las noches, casi constantemente veía las luces de un patrullero que estaba recorriendo las calles. Se necesitan más operativos de prevención”.

“El 26 de marzo a las 15 horas, en Federico Lacroze entre Cabildo y 3 de Febrero, una mujer le robó a una señora y su pareja. Intentó escapar pero la atraparon en el subte línea D”.

“Los pedidos de mayor presencia policial en BA Colaborativa derivan, en casi todos los casos, en el llamado de una funcionaria del Gobierno de la Ciudad que justifica la inseguridad con la situación económica del país y aduce que no puede haber un policía por cuadra”.

Continúan los testimonios

“Mucho cuidado a la hora de salida de los colegios. Los delincuentes saben que los chicos tienen celulares y están a la caza. Una pena no poder caminar tranquilos por el barrio”.

“Hay una persona que toca los timbres solicitando ropa, pero aprovecha la ocasión para robarse la canilla de las entradas. En nuestro edificio ya se la robó una vez, se cambió la puerta y la cerradura y esta vez la abrió realizando forcejeos con una herramienta. Vi que en otro edificio ya había pasado, y estoy bastante seguro que es la misma persona”.

“La otra noche entraron en mi edificio en Colegiales y se robaron una bicicleta”.

“La semana pasada un delincuente, robó la manija de bronce de la puerta en Manuel Ugarte y Cuba, haciendo palanca con una barreta. Se optó por una de acero para evitar un nuevo robo”.

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