Este jueves 16 de abril de 2026, por la mañana, se produjo un accidente en Mendoza y Arcos, en el barrio porteño de Belgrano. En el primer piso de un estacionamiento privadi, sobre el solado, la policía halló a un hombre caído. Este señor estaba en un silletero realizando tareas de pintura un una edificación lindera cuando cayó desde 5 metros de altura. Bomberos de la Ciudad colaboraron para asistir al herido. Personal del SAME trasladó al herido hasta el Hospital Pirovano con un diagnóstico de politraumatismos. La calle Mendoza estuvo momentáneamente cortada al tránsito.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Accidente en Mendoza y Arcos”
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