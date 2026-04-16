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Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Abril 2026

Abr 16, 2026 #buenos aires, #Diario MBMC, #Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad, #MBMC, #Mi Buenos Aires Mi Ciudad, #Noticias
Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Abril 2026

El diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad con información de la ciudad autónoma de Buenos Aires se distribuye durante la segunda quincena de cada mes. En este número: Los colores del otoño. Espectáculos en Buenos Aires. Murciélagos en la ciudad. Playas de estacionamiento debajo de Plazas y Parques. La Justicia frenó la demolición del Luna Park. Teléfonos útiles de la Ciudad de Buenos Aires. El diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Abril 2026, se puede leer desde: https://www.mibelgrano.com.ar/mbmc16.pdf

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