El Museo Larreta (Juramento 2291) celebra el Día Internacional de las Casas Museo con tres jornadas de actividades. En una programación especial, se invita a redescubrir el museo como espacio habitado, donde conviven la historia, el arte y la naturaleza. En estas jornadas, en distintos países del mundo, se abren al público casas museo de diversas características. Esta iniciativa días surge de la Case della Memoria, junto al ICOM y sus comités ICLCM y DEMHIST.

Actividades en el Día Internacional de las Casas Museo

Catálogo familiar de flores y plantas

El sábado 18 de abril de 16:30 a 18 horas. Un encuentro afectivo con las especies del jardín hispanoárabe del Museo de Arte Español Enrique Larreta, a cargo de Romina Orazi, artista visual y jardinera y contará con la participación de Hernán Rodríguez, jardinero del museo. Esta actividad estas incluida en la entrada al museo, se suspende por lluvia, y requiere inscripción previa.

¿Qué flores conocemos? ¿Qué recuerdos nos traen? ¿Cómo huelen las flores del jardín? ¿Qué vivencias nos actualizan? ¿Qué plantas del jardín del museo están en casa, en casa de la abuela o en mi barrio? ¿Y las plantas? ¿Qué colores tienen? ¿Cómo son sus formas?

Esta actividad propone un recorrido por el jardín hispanoárabe del Museo de Arte Español Enrique Larreta para explorar, desde lo afectivo y sensorial, las especies vegetales que lo componen. A lo largo del encuentro, las familias crearán colectivamente un catálogo de flores y plantas a partir de la observación, el dibujo, la descripción y el intercambio de memorias y experiencias vinculadas a la naturaleza.

Taller de haiku en el jardín

El domingo 19 de abril a las 16 horas se realizará este taller coordinado por Dolo Trenzadora. Un espacio de encuentro para adultos mayores que invita a detenerse, observar el jardín y transformar las impresiones en haikus. La propuesta se desarrolla en el jardín hispanoárabe del museo y toma como punto de partida la relación entre la palabra y las transformaciones estacionales, poniendo el foco en la atención plena y en la escritura del presente.

El ciclo se organiza en dos módulos que acompañan el ritmo de las estaciones: uno durante el otoño, de marzo a mayo, y otro en primavera, de septiembre a noviembre. A lo largo de los encuentros, se trabaja en la lectura, la escritura y el intercambio en torno a esta forma poética. Como cierre del proceso, se prevé la realización de una antología grupal que reúna las producciones surgidas durante el taller. La actividad está incluida en la entrada al museo, se suspende por lluvia, y requiere inscripción previa.

Joven lectura al aire libre

Esta actividad se realizará el 20 de abril entre las 15 y las 17 horas. Está incluida en la entrada al museo, y no requiera ninguna inscripción previa.

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