Buenas noches y buena suerte en el Sarmiento

Este domingo 12 de abril de 2026 a las 14 y a las 16.30 horas se proyectará: Buenas noches y buena suerte en el Museo Sarmiento (Cuba 2079). Es una película estadounidense de 2005, dirigida por George Clooney. Sinopsis: Ambientada en 1953, narra el enfrentamiento real que, en defensa del periodismo independiente, mantuvieron el famoso periodista y presentador de la CBS Edward R. Murrow (David Strathairn) y su productor Fred Friendly (George Clooney) contra el poderoso senador anticomunista Joseph McCarthy, hecho que determinó el final de la «caza de brujas».

La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Sobre el ciclo de cine

Entre la realidad y los variados mundos posibles que nos han regalado la literatura y el cine, las distancias suelen ser elásticas, y lo que alguna vez se entendió como el fruto de la imaginación desbordada y pesimista de un artista, más tarde se ha llegado a materializar, en forma solapada o manifiesta según los casos. En los cuatro films del ciclo de abril “Los mundos imaginados” podemos ver reflejadas distintas modalidades de sociedades distópicas, cuyo referente ineludible es “1984”, la clásica novela de George Orwell llevada al cine por Michael Radford. Cuatro películas que invitan a revisar verdaderas joyas del arte anticipatorio.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Buenas noches y buena suerte”