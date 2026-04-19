Hace tres años, el 17 de abril de 2023, empezó a regir una nueva normativa para estacionar en la ciudad de Buenos Aires. Desde aquel día, se puede estacionar en ambas manos de las calles y en cualquier horario. En las avenidas se puede estacionar de ambos lados pero de 21 a 7 horas. Está prohibido estacionar durante las 24 horas del día, en los pasajes, al lado de las ciclovías y en las avenidas con
Metrobus. En la nueva normativa, solamente está señalizada la excepción. Por ejemplo, en una calle donde está prohibido estacionar de mano izquierda, una avenida con prohibiciones o permitidos diferentes a la regla general (de 21 a 7) o algunas ciclovías en particular que permiten el estacionamiento en paralelo.
Ante la duda, los automovilistas pueden consultar por WhatsApp al Boti: 11-5050-0147. Para ello tienen que enviar un mensaje con la siguiente frase: “dónde estacionar”. Luego se puede hacer la consulta compartiendo la ubicación o escribiendo la calle y la altura exacta donde se va a estacionar.
La opinión de los vecinos
- “Así estacionan bajo el cartel de prohibido estacionar en José Hernández y O’Higgins. No les importa nada y bloquean las cocheras”.
- “Estacionan mal y después se quejan si la grúa les lleva el auto”.
- “Ven el cartel y si estacionan igual, después, que no se quejen”.
- “Hace años que no se respeta nada”.
- “En Federico Lacroze hay un cartel de espacio reservado para discapacitado, y estaciona cualquiera”.
- “El sábado por la noche en Roosevelt y Amenábar, la grúa se estaba llevando un auto”.
- “No se dan cuenta que llevarse el auto no es un castigo al infractor, es devolvernos el derecho a circular a todos los demás”.
- “Está funcionando bien el tema de pedir grúas. Así van a aprender a estacionar”.
- “Todo es por dinero, no es por una mejor circulación ni tampoco por mantener el orden”.
- “Hacele la multa pero no podés llevarte el auto”.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Estacionar en la ciudad”
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