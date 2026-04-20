Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Agrimensores Agrimensura Clasificados Ingeniero Profesionales

Ingeniero Agrimensor

Abr 20, 2026 #Agrimensura, #Clasficados, #Ingeniero, #Ingeniero Agrimensor, #Profesionales
Ingeniero Agrimensor

Ingeniero Agrimensor José María Seoane. Agrimensura y topografía. Estados parcelarios (Caba y Provincia de Buenos Aires). Planos de mensura (Caba y Provincia de Buenos Aires). Abarcamos todo el AMBA. Mar del Plata – Necochea. Si buscás un Ingeniero Agrimensor, comunicate por Instagram: @geomedicion o por Email: geomedicion@yahoo.com.ar o por WhatsApp: 11-6375-5577.

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de Belgrano, Colegiales, Núñez, Villa Urquiza, Coghlan, Villa Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones

Entrada relacionada

Apoyo psicológico online y presencial

Plomero y Electricista

Gimnasia con ritmos para mayores de 60

Te has perdido

Deportes Policiales River Seguridad

Operativo de seguridad por el Superclásico

20 abril, 2026 admin
Agrimensores Agrimensura Clasificados Ingeniero Profesionales

Ingeniero Agrimensor

20 abril, 2026 admin
Archivo Automóviles Autos Estacionamiento

Estacionar en la ciudad

19 abril, 2026 admin
Clasificados Profesionales Psicólogos Salud

Apoyo psicológico online y presencial

18 abril, 2026 admin