El domingo 19 de abril de 2026, el Ministerio de Seguridad desplegó un operativo de seguridad por el Superclásico disputado en el estadio Monumental. Como resultado hubo 11 personas detenidas, 564 actas labradas, 72 trapitos demorados y el secuestro a hinchas de 6 ataúdes simbólicos decorados con los colores de boca. De las 564 actas contravencionales realizadas en las adyacencias del estadio, 300 fueron a simpatizantes que intentaban ingresar sin entradas a ver el espectáculo. Además, 55 personas no pudieron acceder al estadio por tener vigente el derecho de admisión y el resto de las actas se hicieron por incitar al desorden, utilización de pirotecnia, suministrar bebidas alcohólicas, revender entradas y hubo 40 hinchas que fueron procesados por adulterar carnets de socios y otros seis por tenencia de estupefacientes.

Demorados

En el tercer anillo de seguridad se demoraron a 72 trapitos que intentaban cobrar dinero para estacionar en la vía pública. Quedaron detenidas 2 personas (de 25 y 28 años) por hurto de cadenas de oro a simpatizantes que se dirigían al estadio. Actuaron allí la Fiscalía Saavedra-Núñez y el Juzgado Criminal y Correccional Número 10, quien avaló la detención y el traslado de ambos a la Comisaría Vecinal 13 B de la Policía de la Ciudad.

A otros hinchas arrestaron por atentado y resistencia a la autoridad. A dos hinchas les hicieron actas por portar armas no convencionales (un cuchillo de cocina y un cortaplumas). Controlaron 6 micros de simpatizantes, y remitieron uno por falta de documentación. Entre los 250 fanáticos que viajaban en los micros, se labraron 6 actas por suministrar bebidas alcohólicas y se incautaron 20 botellas.

También, dos hombres fueron interceptados en Avenida Del Libertador y Comodoro Rivadavia con ataúdes simbólicos en sus manos con los colores de Boca, por lo que se les realizó un acta por provocar a la parcialidad contraria y los objetos que portaban quedaron secuestrados. Bajo esta misma metodología, a otros tres hinchas se les aplicó la misma sanción por llevar carteles en forma de ataúdes.

En cuanto a la reventa, se sorprendió a dos hombres que ofrecían entradas sobre el cruce de las avenidas Quinteros y Alcorta y que habían vendido dos tickets a 400 mil pesos, por lo que se les labró la correspondiente acta por infracción al artículo 108 del Código Contravencional de la Ciudad.

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