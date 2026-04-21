Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Aire Acondicionado Clasificados Consorcios Hogar Reparaciones Service Servicios

Servicio Técnico de Aire Acondicionado

Abr 21, 2026 #Aire Acondicionado, #CALDERAS, #Consorcios, #Edificios, #Heladeras, #Lavarropas, #SERVICIO TÉCNICO, #Servicios
Servicio Técnico Aire Acondicionado

Freire es un servicio técnico de Aire Acondicionado. También reparan lavarropas, secarropas y heladeras comerciales. Para más información los pueden contactar al Email: serviciotecnicofreire1@gmail.com o por WhatsApp al 15-6993-4266.

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de BelgranoColegialesNúñezVilla UrquizaCoghlan, Villa PueyrredónSaavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “Servicio Técnico de Aire Acondicionado”

Entrada relacionada

Ingeniero Agrimensor

Apoyo psicológico online y presencial

Plomero y Electricista

Te has perdido

Archivo En un día como hoy Núñez Policiales Un día como hoy

Un día como hoy pero hace 23 años

21 abril, 2026 admin
Aire Acondicionado Clasificados Consorcios Hogar Reparaciones Service Servicios

Servicio Técnico de Aire Acondicionado

21 abril, 2026 admin
Deportes Policiales River Seguridad

Operativo de seguridad por el Superclásico

20 abril, 2026 admin
Agrimensores Agrimensura Clasificados Ingeniero Profesionales

Ingeniero Agrimensor

20 abril, 2026 admin