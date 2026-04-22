El 01 de abril de 2026 aumentó. Mientras tanto, los usuarios siguen con sus quejas por el servicio del subte.

En la estación Juramento del Subte D no hay más ventiladores ni conductos de ventilación. Con el calor y la humedad no se puede respirar. Es una vergüenza que todo el servicio de Subte esté en pésimas condiciones. Después dicen que lo privado es mejor. EMOVA un desastre y el Gobierno de la Ciudad no hace nada. Y mejor ni hablemos de la suciedad y olor a basura y cloaca que hay en toda la red de Subtes. En la línea D hay un montón de coches que no tienen el aire acondicionado encendido o lo tienen tan bajo que ni se siente. Pero para aumentar el boleto son geniales y rápidos”.

“Aunque sea privado, el Gobierno Porteño debe velar por los usuarios o aplicar las multas. Pero no sucede”.

“Tampoco se ocupan para que todos los ascensores y las escaleras mecánicas funcionen correctamente. Esto inhabilita a madres embarazadas, adultos con niños en cochecito, ancianos, ciegos, usuarios de sillas de ruedas, gente con bastón, etc”.

Más reclamos

“Los coches son nuevos y herméticos como para funcionar si o si con aire acondicionado y no lo encienden. No hay ventanas que se puedan abrir, no circula el aire. La intención es perjudicar al usuario”.

“Lo peor de todo es que suben el precio todos los meses”.

“La línea D es un desastre. En la estación Juramento está todo orinado y lleno de cartones”.

“Al final uno paga cada vez más caro ¿para qué?”.

“No encienden los aires acondicionados en pleno verano pero si lo hacen en pleno invierno, Todo al revés”.

“Una mugre los subtes”.

“Una vergüenza, cada vez se viaja peor. Las estaciones que arreglaron, las refaccionaron con materiales de segunda porque ya se están deteriorando”.

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