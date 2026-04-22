El 01 de abril de 2026 aumentó. Mientras tanto, los usuarios siguen con sus quejas por el servicio del subte.
- En la estación Juramento del Subte D no hay más ventiladores ni conductos de ventilación. Con el calor y la humedad no se puede respirar. Es una vergüenza que todo el servicio de Subte esté en pésimas condiciones. Después dicen que lo privado es mejor. EMOVA un desastre y el Gobierno de la Ciudad no hace nada. Y mejor ni hablemos de la suciedad y olor a basura y cloaca que hay en toda la red de Subtes. En la línea D hay un montón de coches que no tienen el aire acondicionado encendido o lo tienen tan bajo que ni se siente. Pero para aumentar el boleto son geniales y rápidos”.
- “Aunque sea privado, el Gobierno Porteño debe velar por los usuarios o aplicar las multas. Pero no sucede”.
- “Tampoco se ocupan para que todos los ascensores y las escaleras mecánicas funcionen correctamente. Esto inhabilita a madres embarazadas, adultos con niños en cochecito, ancianos, ciegos, usuarios de sillas de ruedas, gente con bastón, etc”.
Más reclamos
- “Los coches son nuevos y herméticos como para funcionar si o si con aire acondicionado y no lo encienden. No hay ventanas que se puedan abrir, no circula el aire. La intención es perjudicar al usuario”.
- “Lo peor de todo es que suben el precio todos los meses”.
- “La línea D es un desastre. En la estación Juramento está todo orinado y lleno de cartones”.
- “Al final uno paga cada vez más caro ¿para qué?”.
- “No encienden los aires acondicionados en pleno verano pero si lo hacen en pleno invierno, Todo al revés”.
- “Una mugre los subtes”.
- “Una vergüenza, cada vez se viaja peor. Las estaciones que arreglaron, las refaccionaron con materiales de segunda porque ya se están deteriorando”.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Quejas por el servicio del subte”
- El Diario Mi Belgrano: Si querés información de los barrios de la Comuna 13 y la Comuna 12, podés leer el diario Mi Belgrano.
- Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
- Publicar en Mi Belgrano: Si necesitás promocionar un comercio, producto o servicio, solicita el Tarifario por Email a: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.
- Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
- El Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Si querés información de la ciudad de Buenos Aires. Podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Canal de Mi Belgrano: Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
- El Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
- Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.