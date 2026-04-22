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Quejas por el servicio del subte

Abr 22, 2026 #Correo de Lectores, #Línea D, #Quejas, #Reclamos, #Subte
Quejas por el servicio del subte

El 01 de abril de 2026 aumentó. Mientras tanto, los usuarios siguen con sus quejas por el servicio del subte.

  • En la estación Juramento del Subte D no hay más ventiladores ni conductos de ventilación. Con el calor y la humedad no se puede respirar. Es una vergüenza que todo el servicio de Subte esté en pésimas condiciones. Después dicen que lo privado es mejor. EMOVA un desastre y el Gobierno de la Ciudad no hace nada. Y mejor ni hablemos de la suciedad y olor a basura y cloaca que hay en toda la red de Subtes. En la línea D hay un montón de coches que no tienen el aire acondicionado encendido o lo tienen tan bajo que ni se siente. Pero para aumentar el boleto son geniales y rápidos”.
  • “Aunque sea privado, el Gobierno Porteño debe velar por los usuarios o aplicar las multas. Pero no sucede”.
  • “Tampoco se ocupan para que todos los ascensores y las escaleras mecánicas funcionen correctamente. Esto inhabilita a madres embarazadas, adultos con niños en cochecito, ancianos, ciegos, usuarios de sillas de ruedas, gente con bastón, etc”.

Más reclamos

  • “Los coches son nuevos y herméticos como para funcionar si o si con aire acondicionado y no lo encienden. No hay ventanas que se puedan abrir, no circula el aire. La intención es perjudicar al usuario”.
  • “Lo peor de todo es que suben el precio todos los meses”.
  • “La línea D es un desastre. En la estación Juramento está todo orinado y lleno de cartones”.
  • “Al final uno paga cada vez más caro ¿para qué?”.
  • “No encienden los aires acondicionados en pleno verano pero si lo hacen en pleno invierno, Todo al revés”.
  • “Una mugre los subtes”.
  • “Una vergüenza, cada vez se viaja peor. Las estaciones que arreglaron, las refaccionaron con materiales de segunda porque ya se están deteriorando”.

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