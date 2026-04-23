Este jueves 23 de abril de 2026, por la mañana, un hombre falleció en un incendio en Moldes, entre Zabala y Virrey Loreto. El siniestro se inició en los pisos superiores de un edificio. Al apagar el fuego, los Bomberos de la Ciudad encontraron carbonizado a un señor de 77 años. El fallecido tenía un orificio de bala en la sien. Junto al cuerpo hallaron un arma y un cuchillo. El caso está siendo investigado y se barajan varias hipótesis. Una de ellas sostiene que pudo haberse tratado de un incendio seguido de suicidio. Interviene en el caso la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 40.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Falleció en un incendio en Moldes”
- El Diario Mi Belgrano: Si querés información de los barrios de la Comuna 13 y la Comuna 12, podés leer el diario Mi Belgrano.
- Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
- Publicar en Mi Belgrano: Si necesitás promocionar un comercio, producto o servicio, solicita el Tarifario por Email a: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.
- Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
- El Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Si querés información de la ciudad de Buenos Aires. Podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Canal de Mi Belgrano: Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
- El Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
- Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.