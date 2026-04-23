Este jueves 23 de abril de 2026, por la mañana, un hombre falleció en un incendio en Moldes, entre Zabala y Virrey Loreto. El siniestro se inició en los pisos superiores de un edificio. Al apagar el fuego, los Bomberos de la Ciudad encontraron carbonizado a un señor de 77 años. El fallecido tenía un orificio de bala en la sien. Junto al cuerpo hallaron un arma y un cuchillo. El caso está siendo investigado y se barajan varias hipótesis. Una de ellas sostiene que pudo haberse tratado de un incendio seguido de suicidio. Interviene en el caso la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 40.

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