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Reunión con el Jefe de Gabinete Porteño

Abr 23, 2026 #Charla, #Jefe de Gabinete, #Jefe de Gabinete Porteño, #Reunión, #Reunión de vecinos
Reunión con el Jefe de Gabinete Porteño

El viernes 24 de abril de 2026 por la tarde, se realizará una reunión con el Jefe de Gabinete Porteño. El encuentro para charlar sobre cómo mejorar la ciudad de Buenos Aires, se realizará en la Sede Comunal 13, Av. Cabildo 3067. Los vecinos que quieran participar de la reunión, pueden anotarse haciendo un cli aquí.

Gabriel Sánchez Zinny es Licienciado en Economía por la Universidad de San Andrés y Magíster en Políticas Públicas por la Univerdidad de Georgetown. Fue Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires y Director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Vivió 15 años en EEUU, colaboró en el Inter-American Dialogue, Center for Strategic and International Studies y Atlantic Council. Fue Director en Blue Star Strategies y en Dutko Worldwide. Fundó Kuepa y Edunexo, empresas de tecnología y software educativo. Es autor y coautor de 7 libros y diversos artículos sobre la educación, políticas públicas y otros temas de interés.

La Jefatura de Gabinete tiene la función de asistir al Jefe de Gobierno en el diseño y planificación del plan Estratégico de la ciudad. También es quien debe garantizar la acción conjunta entre los distintos ministerios para el cumplimiento del Plan de Gobierno.

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