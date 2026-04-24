Este sábado 25 de abril de 2026 entre las 16 y las 18:00 horas están todos invitados a celebrar el 153 aniversario del barrio de Saavedra. Una tarde para disfrutar en comunidad, con música, peña folclórica, propuestas participativas y actividades para toda la familia en el Museo Saavedra (Crisólogo Larralde 6309).
Actividades en el festejo
Posta de mosaiquismo: un espacio donde artistas del barrio trabajarán en vivo junto al público, y conversarán sobre los secretos y detalles de esta técnica tan peculiar. Cada persona podrá elaborar su propio mosaico, como piezas de un rompecabezas emotivo sobre el barrio, que solo se completa cuando esas personas se encuentran. A cargo de taller Olivia Mosaico.
Posta creativa para chicos: un taller de banderines para que los chicos puedan plasmar sus deseos de cumpleaños para nuestro barrio, y decorar los jardines para esta celebración. A cargo de Victoria Araya.
Anecdotario colectivo: un espacio para dejar tu huella personal en la historia del barrio. Recuerdos, lugares, personajes e historias se entremezclarán en esta intervención colectiva donde cada persona está invitada a dejar su relato en base a distintos disparadores temáticos. A cargo del equipo del Museo.
Otras propuestas
Cuerpo de danzas De mis pagos (danzas folklóricas).
César Pilín Frías y su grupo (folklore).
Participación del equipo del Museo en escena, contando brevemente la historia de la Chacra y cómo el Saavedra llegó a Saavedra.
Proyección en sala: Estreno exclusivo del documental de la historia del barrio creado por niños y niñas de sala de 5 del JIN C D.E. 5, que será proyectado en la última sala del museo.
Estarán presentes la Cruz Roja Saavedra, el Instituto Universitario del CEMIC, la Biblioteca popular 25 de Mayo (perteneciente a la Vecinal de Saavedra) y la Estación Saludable (sede parque Saavedra) con stands con información y propuestas participativas.
La Biblioteca Popular Saavedra tendrá propuestas vinculadas a la literatura (lecturas, susurradores, etc) para niños y adolescentes.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “153 aniversario del barrio de Saavedra”
- El Diario Mi Belgrano: Si querés información de los barrios de la Comuna 13 y la Comuna 12, podés leer el diario Mi Belgrano.
- Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
- Publicar en Mi Belgrano: Si necesitás promocionar un comercio, producto o servicio, solicita el Tarifario por Email a: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.
- Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
- El Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Si querés información de la ciudad de Buenos Aires. Podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Canal de Mi Belgrano: Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
- El Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
- Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.