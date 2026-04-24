Este sábado 25 de abril de 2026 entre las 16 y las 18:00 horas están todos invitados a celebrar el 153 aniversario del barrio de Saavedra. Una tarde para disfrutar en comunidad, con música, peña folclórica, propuestas participativas y actividades para toda la familia en el Museo Saavedra (Crisólogo Larralde 6309).

Actividades en el festejo

Posta de mosaiquismo: un espacio donde artistas del barrio trabajarán en vivo junto al público, y conversarán sobre los secretos y detalles de esta técnica tan peculiar. Cada persona podrá elaborar su propio mosaico, como piezas de un rompecabezas emotivo sobre el barrio, que solo se completa cuando esas personas se encuentran. A cargo de taller Olivia Mosaico.

Posta creativa para chicos: un taller de banderines para que los chicos puedan plasmar sus deseos de cumpleaños para nuestro barrio, y decorar los jardines para esta celebración. A cargo de Victoria Araya.

Anecdotario colectivo: un espacio para dejar tu huella personal en la historia del barrio. Recuerdos, lugares, personajes e historias se entremezclarán en esta intervención colectiva donde cada persona está invitada a dejar su relato en base a distintos disparadores temáticos. A cargo del equipo del Museo.

Otras propuestas

Cuerpo de danzas De mis pagos (danzas folklóricas).

César Pilín Frías y su grupo (folklore).

Participación del equipo del Museo en escena, contando brevemente la historia de la Chacra y cómo el Saavedra llegó a Saavedra.

Proyección en sala: Estreno exclusivo del documental de la historia del barrio creado por niños y niñas de sala de 5 del JIN C D.E. 5, que será proyectado en la última sala del museo.

Estarán presentes la Cruz Roja Saavedra, el Instituto Universitario del CEMIC, la Biblioteca popular 25 de Mayo (perteneciente a la Vecinal de Saavedra) y la Estación Saludable (sede parque Saavedra) con stands con información y propuestas participativas.

La Biblioteca Popular Saavedra tendrá propuestas vinculadas a la literatura (lecturas, susurradores, etc) para niños y adolescentes.

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