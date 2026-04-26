Ayer, sábado 25 de abril de 2026, se produjo un derrumbe cerca de River, en uno de los laterales de la excavación del puente Labruna. Estaban realizando una excavación para la colocación de un caño pluvial y durante las tareas se desmoronó un sector de tierra. Tres obreros resultaron heridos. Uno de ellos logró salir por sus propios medios y fue atendido en el lugar. Los otros dos quedaron atrapados desde los hombros hacia abajo. Fueron rescatados por personal de Bomberos y el SAME. A un operario con un politraumatismo estable lo trasladaron en helicóptero al Pirovano. Al otro, lo llevaron en ambulancia al mismo hospital, con un estado estable.

Las obras que se están realizando tienen prevista su finalización para agosto de 2026. Según informó el Gobierno Porteño, la ampliación del puente mejorará la movilidad y reducirá los tiempos de quienes lo cruzan a diario. También permitirá integrar la ciudad con la Costanera y mejorará la conectividad entre el Parque de Innovación, el Distrito Joven y la Ciudad Universitaria. A menos de dos kilómetros de esta zona, también se construirá el nuevo Anillo La Pampa, un túnel para vehículos que pasará por debajo de la Lugones y un puente peatonal que se elevará por encima de la autopista Illia.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Derrumbe cerca de River”