Hay dos barrios que nacieron juntos y hoy están separados. Núñez y Saavedra cumplen 153 años este 27 de abril de 2026. Aquel día del año 1873 llegó a la zona un tren que conducía unas dos mil personas que después se dirigieron al lago artificial de Saavedra, en el parque que actualmente ostenta ese nombre. En esa misma jornada se inauguró la estación Núñez del FC del Norte (hoy Mitre a Tigre).

Cuenta la historia que 55 hectáreas al noroeste del pueblo de Belgrano fueron compradas por el empresario Florencio Emeterio Núñez en octubre de 1872. Al año siguiente, también adquirió la extensa chacra La Pampa, de Justo Ramón Maldonado. Su vivienda la instaló en lo que hoy es Crisólogo Larralde y Av. Cabildo, junto con una oficina de su empresa Núñez y Cía, creada especialmente para nivelar el terreno y lotear esas tierras (una zona de chacras y quintas). La idea era fundar un pueblo, al que se le dio el nombre de Cornelio Saavedra, presidente de la Primera Junta de Gobierno.

Núñez pertenece a la Comuna 13 junto a Belgrano y Colegiales. Está limitado por Av. Cabildo, Crisólogo Larralde, Zapiola, Congreso, Av. Del Libertador, Av. Udaondo, Av. L. Lugones, prolongación virtual Comodoro Rivadavia, eje de desembocadura del Arroyo Medrano, Río de la Plata (deslinde Capital-Provincia hasta el mojón A en el Río de la Plata), prolongación virtual Av. Gral. Paz, Av. Gral. Paz (deslinde Capital-Provincia). Saavedra: pertenece a la Comuna 12 junto a Villa Urquiza, Villa Pueyrredón y Coghlan. Está limitado por Av. Cabildo, Av. Gral. Paz (deslinde Capital-Provincia), Avenida De los Constituyentes, Av. Gral. Paz (calle de servicio), C. Larralde, Galván, Núñez, Zapiola, C. Larralde.

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