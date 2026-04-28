El domingo 26 de abril de 2026, a las 22 50 horas, trabajaron los Bomberos en Villa Urquiza. Se desplazaron hacia un edificio ubicado en Av. Olazábal 5000 entre Gral. José Avalos y Bauness, debido a un presunto escape de gas. Al llegar al lugar, en la cocina de un departamento del quinto piso encontraron a seis personas en el suelo, cuatro hombres y dos mujeres, todos mayores de edad. Dos estaban inconscientes. Se trasladó a una mujer y a cuatro hombres a los Hospitales TORNU y PIROVANO. A la otra mujer, se le hizo un control clínico en el lugar.

No fue necesario evacuar el edificio. Realizaron la ventilación de la totalidad de los pisos, y una inspección del inmueble en cuestión. En el departamento del plano inmediato superior, no se halló ninguna anormalidad ni víctimas, los moradores estaban en perfecto estado.

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