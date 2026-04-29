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Encuentros con vecinos sobre seguridad

Abr 29, 2026 #Inseguridad, #Reunión de vecinos, #Vecinos
Encuentros con vecinos sobre seguridad

Este jueves 30 de abril de 2026, a las 17.15 horas, se realizarán encuentros con vecinos sobre seguridad. En estas reuniones que se realizan todos los meses, funcionarios del Ministerio de Seguridad, Comisarios y los Presidentes de las Comunas, escuchan las inquietudes de los vecinos y toman nota para tomar las medidas necesarias para luchar contra la inseguridad. El encuentro de la Comuna 12 (Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Coghlan y Saavedra) se realizará en el Club San Jorge, Vilela 3340. Los vecinos pueden anotarse haciendo un clic aquí. La reunión de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) se hará en la Sede Comunal 13, Av. Cabildo 3067. La inscripción previa obligatoria se hace haciendo un clic aquí.

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