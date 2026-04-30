El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una licitación para la construcción de cinco playas de estacionamiento subterráneo en plazas y parques. El objetivo es desalentar el ingreso de autos al área central y fomentar el uso de transporte público. Serán concesionados a privados por 20 años, quienes tendrán que construirlas y operarlas cerca de centros de transbordo. Se estima que el tiempo de obra para cada estacionamiento es de alrededor de 24 meses. La capacidad estimada para los nuevos estacionamientos será de 1.500 vehículos. Cada iniciativa deberá someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental.

De las cinco nuevas playas, dos estarían ubicadas en la Comuna 13: Una en el Parque de la Innovación en Núñez y la otra debajo de la Plaza Noruega en Belgrano. Ubicadas cerca de centros de transbordo, estas playas disuasorias buscan que los conductores provenientes del conurbano dejen sus vehículos allí y continúen su viaje en transporte público, para así reducir la presión vehicular en el área central. La propuesta contempla la incorporación de sectores gastronómicos, espacios de entretenimiento y áreas verdes renovadas. Además, se prevé la integración a la red Blinkay de estacionamiento medido y la posibilidad de ofrecer beneficios tarifarios para quienes combinen el estacionamiento residencial con sistemas de transporte público como el Pase Subte o tarjetas de movilidad.

El valor base fijado para la concesión asciende a $95.596.312 mensuales, según la tasación efectuada por Banco Ciudad y consignada en el lanzamiento de la licitación. El llamado a ofertas permanecerá abierto hasta el 6 de mayo a las 12, y la apertura inicial de sobres se realizará ese mismo día en la sede oficial situada en avenida Martín García 346.

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