Este domingo 03 de mayo de 2026 a las 14 y a las 16.30 horas se proyectará: Enamorándose en el Museo Sarmiento (Cuba 2079). Es una película estadounidense de 1984, dirigida por Ulu Grosbard y protagonizada por Meryl Streep y Robert De Niro. Sinopsis: Un arquitecto y una diseñadora, ambos casados, se conocen casualmente en una librería mientras están comprando regalos de Navidad. Con el ajetreo y las prisas, tropiezan e intercambian las bolsas. Poco después, coinciden varias veces en el tren y empiezan a compartir almuerzos y cafés. Cada vez se sienten más a gusto juntos y pronto surgirá el amor entre ellos.
La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.
Sobre el ciclo de cine
Viajar en tren puede deparar diversas experiencias, placenteras, felices, o a veces traumáticas, que incluso marquen vidas para siempre. Encuentros inesperados, algún romance o tal vez una misteriosa muerte. En este ciclo denominado “HISTORIAS SOBRE RIELES”, los domingos de mayo se proyectarán películas que cuentan historias cuyo denominador común es el protagonismo de los trenes, elevados casi a la categoría de personajes en cada relato. Fascinantes trenes de ayer, de hoy, y de siempre.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Enamorándose en el Museo Sarmiento”
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