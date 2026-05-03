Desde mediados de marzo hasta finales de abril se produce la senescencia foliar, que va definiendo los colores del otoño. Es un proceso en el que las hojas dejan de producir clorofila y la existente comienza a degradarse, produciendo las tonalidades amarillas, rojizas y marrones, hasta que finalmente caen. El otoño se caracteriza por el fugaz cambio de color en las especies caducas. Las que pierden sus hojas en el inicio de los meses fríos. En mayo comienza la temporada de poda de invierno, momento en que la mayor parte del arbolado de hoja caduca ya ha perdido su follaje.

Árboles de Buenos Aires

En la ciudad de Buenos Aires hay alrededor de 432.000 árboles. Por la intensidad de sus colores y por la forma en que anuncian el cambio de estación, algunas especies se destacan especialmente durante el otoño.

El fresno rojo americano presenta una coloración amarilla muy intensa, a la vez que efímera. Se trata de la especie que inicia de forma más temprana el proceso de senescencia foliar, ya a partir de marzo. Hay 138.031 ejemplares.

El ginkgo biloba o árbol de los 40 escudos, es uno de los más llamativos. Algunas de sus alineaciones más emblemáticas se encuentran junto a los cementerios de la Chacarita y Recoleta. La transformación del follaje en esta especie comienza ya entrado el otoño. Hay sólo 748 ejemplares.

El tilo es una de las especies que pierde sus hojas de forma más tardía. Presenta un follaje amarillo muy vistoso y hay 16.478 ejemplares.

El crespón se destaca por sus distintas tonalidades, que van del amarillo al naranja y al rojo a medida que el otoño avanza hacia los meses más fríos. Hay 12.324 ejemplares.

El liquidámbar aporta una gran riqueza cromática. Presenta una coloración secuencial muy variada que va del amarillo al naranja, el rojo y el púrpura. Hay 5.841 ejemplares.

El plátano, el paraíso, el fresno europeo, el ciprés calvo y el palo borracho son especies de hoja caduca con presencia en parques, plazas y alineaciones de veredas en el entramado porteño.

A estas especies se suman las denominadas semipersistentes. Estas pierden sus hojas al final del invierno o principios de la primavera, durante un período muy corto de tiempo, como el jacarandá, el lapacho rosado y la tipa, además de otras perennes como el ligustro disciplinado, la anacahuita y el canelón.

Beneficios

A la diversidad de colores que aportan los árboles al paisaje, se suman sus beneficios. El patrimonio verde contribuye a mejorar la calidad de vida al filtrar partículas y gases contaminantes, reducir el consumo energético y el efecto isla de calor, capturar y retener el agua de lluvia demorando el pico de inundaciones, controlar la erosión y brindar alimento y protección para la fauna local.

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