En el encuentro disputado el 03 de mayo de 2026 entre River y Atlético Tucumán, por la novena fecha del Torneo Apertura, hubo 320 actas labradas en los alrededores del Monumental. En ese operativo intervino la Unidad Fiscal Norte, Área Flagrancia del doctor Norberto Brotto. De todas esas actas realizadas, 265 se hicieron a hinchas que intentaron ingresar sin entradas, 33 por derecho de admisión y el resto por incitar al desorden, ensuciar bienes, utilizar de forma indebida el espacio público y suministrar bebidas alcohólicas. Además, en el tercer anillo de seguridad se labraron 43 actas a trapitos, que cobraban dinero para estacionar en la vía pública.

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