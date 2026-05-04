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May 4, 2026 #Endodoncia, #Odontología, #Odontólogos, #Ortodoncia, #Prótesis fijas y removibles, #Restauraciones con luz halógena, #Salud, #Tratamiento de conducto
Consultorio Odontológico

La Dra. Rosana atiende en su Consultorio Odontológico ubicado en el barrio de Belgrano, a dos cuadras de Av. Cabildo y Subte D (Estación Congreso de Tucumán).

Más de 20 años de experiencia.

Tratamiento de conducto. Ortodoncia. Restauraciones con luz halógena. Prótesis fijas y removibles. Especialista en endodoncia.

Consultá medios de pagos y promociones.

Turnos: 11 3029 1192.

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