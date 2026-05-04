El diario Mi Belgrano de Mayo de 2026 y lo podés leer desde: https://www.mibelgrano.com.ar/diariomibelgrano239.pdf
Novedades de esta edición
Fallecido en un incendio. Más espacios verdes para Villa Urquiza. En situación de calle. El barrio en Instagram. Los árboles mueren de pie. Antiguo Colegiales. El canil en Barrancas. Los robos en Abril. Los contenedores y la basura tirada. Cuatro choques en la zona.
La edición de abril de Mi Buenos Aires Mi Ciudad que contiene información de la ciudad la podés leer desde: https://www.mibelgrano.com.ar/mbmc16.pdf
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