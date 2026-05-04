En el Taller Integral de Arte se dictan: Clases en el Taller en Belgrano R y a Domicilio. Clases para Niños.

También clases para Adultos. Clases Grupales o Individuales. Dibujo y Pintura. Lunes a Sábado. Para más información se pueden comunicar al: 11 5800 8788.

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