La semana pasada, los vecinos estuvieron sin gas en el barrio de Núñez. El miércoles 29 de abril por la noche, debido a un problema técnico, la empresa Metrogas tuvo que cortar el suministro de gas en un área importante de Núñez. Hubo muchos usuarios afectados durante el día jueves 30 mientras la patrulla del gas estaba en Manuela Pedraza y Av. Del Libertador. Vecinos de las calles Manuela Pedraza, Grecia, 11 de septiembre, Campos Salles, Juana Azurduy, reportaron la falta de gas. Inclusive en Avenida Cabildo al 4600 los vecinos estaban sin gas desde las 11 de la mañana del jueves. La situación se normalizó en el transcurso del jueves pero demoró varias horas porque la restitución del servicio se hace medidor por medidor.

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