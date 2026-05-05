La semana pasada, los vecinos estuvieron sin gas en el barrio de Núñez. El miércoles 29 de abril por la noche, debido a un problema técnico, la empresa Metrogas tuvo que cortar el suministro de gas en un área importante de Núñez. Hubo muchos usuarios afectados durante el día jueves 30 mientras la patrulla del gas estaba en Manuela Pedraza y Av. Del Libertador. Vecinos de las calles Manuela Pedraza, Grecia, 11 de septiembre, Campos Salles, Juana Azurduy, reportaron la falta de gas. Inclusive en Avenida Cabildo al 4600 los vecinos estaban sin gas desde las 11 de la mañana del jueves. La situación se normalizó en el transcurso del jueves pero demoró varias horas porque la restitución del servicio se hace medidor por medidor.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Sin gas en el barrio de Núñez”
- El Diario Mi Belgrano: Si querés información de los barrios de la Comuna 13 y la Comuna 12, podés leer el diario Mi Belgrano.
- Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
- Publicar en Mi Belgrano: Si necesitás promocionar un comercio, producto o servicio, solicita el Tarifario por Email a: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.
- Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
- El Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Si querés información de la ciudad de Buenos Aires. Podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Canal de Mi Belgrano: Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
- El Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
- Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.