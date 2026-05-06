El proyecto de Ley Antiguo Colegiales fue presentado por la Legisladora Porteña Bárbara Rossen. Propone crear un distrito especial para preservar el perfil urbano, arquitectónico y social de un sector de Colegiales. El mismo está ubicado al sur de la estación, entre las avenidas Federico Lacroze, Álvarez Thomas y Elcano, en virtud de sus características urbanas, arquitectónicas y paisajísticas, que configuran una identidad barrial única en proceso de vulnerabilidad por la actual presión inmobiliaria.

Colegiales se emplaza entre Palermo, Belgrano y Villa Ortúzar. Con estos comparte ciertos rasgos pero de los que se distingue por características particulares configuradas a través del paso del tiempo que este proyecto busca reconocer, consolidar y potenciar.

El polígono objeto del presente Proyecto de Ley Antiguo Colegiales está delimitado por las vías del ferrocarril y cuatro avenidas, condición que contribuyó a la conservación de una edificación de densidad media-baja desarrollada en su interior desde el origen de la urbanización. Pese a los procesos de sustitución edilicia detectados, la mayoría de las construcciones datan de la segunda mitad del siglo XX. Las tipologías, escalas y usos predominantes se han mantenido conformando un paisaje urbano que se caracteriza por la presencia de viviendas individuales o tipo PH de planta baja, uno y hasta dos pisos, con comercio de escala barrial y calles arboladas. En los bordes, en cambio, la edificación presenta mayor densidad, con edificios de propiedad horizontal y una mayor intensidad de usos.

Un poco de historia

A fines de la década de 1980 se creó el Distrito U20 Nuevo Colegiales en el sector comprendido desde la Av. Federico Lacroze a la calle Humboldt (tomando una parte de Palermo) que abarcaba las manzanas recuperadas de antiguos playones ferroviarios y terrenos industriales y surgió como una respuesta a la necesidad de urbanizar tierras que estaban en desuso tras el retiro de actividades ferroviarias y el cierre del Mercado de Abasto (que tenía playas de maniobras allí). Este distrito reconoció posteriormente además, la presencia de productoras televisivas y cinematográficas que se habían instalado en la zona, junto con usos gastronómicos. En la misma época se creó el Distrito U28 Belgrano R, reconociendo un ámbito urbano de gran valor arquitectónico y paisajístico caracterizado por la presencia de residencias individuales con jardín.

Por último, en el año 2017 fue creado el Distrito U66 que afecta el playón ferroviario que corre paralelo a la calle Moldes, entre F. Lacroze y Virrey Olaguer y Feliú, que pertenecía al Estado Nacional (AABE).

La normativa crea un parque público en parte de los terrenos ferroviarios y admite la construcción de edificios residenciales en otro sector. Como puede observarse, mientras que el entorno ha sido objeto de planificaciones específicas (Distritos U20, U28 y U66), el sector aquí propuesto ha permanecido bajo normas genéricas, generando una asimetría normativa que pone en riesgo su tejido histórico frente a los distritos vecinos ya consolidados.

Zonas

La normativa propuesta reconoce las particularidades del área y de las cinco zonas que la conforman:

Zona 1 – Residencial de densidad media. Abarca dos áreas, una correspondiente al polígono delimitado por Elcano, Forest y el Distrito U28, y otra correspondiente a las manzanas comprendidas por Cramer, Teodoro García, Delgado y Palpa. Estas zonas presentan un mayor grado de sustitución del tejido edilicio con tendencia a la consolidación de la densidad media, y mayor intensidad de usos comerciales y de servicios.

Zona 2 – Residencial de densidad baja. Corresponde al núcleo residencial de baja densidad con conservación de inmuebles de valor patrimonial y comercio de escala barrial.

Zona 3 – Residencial de densidad alta. Corresponde a las Avenidas Lacroze, Álvarez Thomas y Forest en las que se registra una mayor sustitución edilicia y aumento de la densidad, con mayor intensidad de usos. Corresponde a los frentes de avenidas donde se admite una mayor densidad, actuando como corredores para preservar la atmósfera barrial del interior del distrito.

Zona 4 – Pasaje Corregidores. Corresponde al ámbito particular del pasaje conformado por residencias de baja densidad y altura.

Zona 5 – Plaza San Miguel de Garicoits.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Proyecto de Ley Antiguo Colegiales”