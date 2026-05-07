El miércoles 06 de mayo de 2026 por la mañana, minutos antes de las 8 AM, se produjo un choque en Freire y Olleros en el barrio de Colegiales. Se produjo en un contexto de asfalto mojado por la lluvia. En esa esquina no hay semáforo. Estuvieron involucrados cinco vehículos. Dos de ellos quedaron cruzados en la esquina, mientras que otro auto fue desplazado casi 30 metros desde el punto del choque. Otros dos vehículos que estaban estacionados también sufrieron daños. Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades correspondientes, que trabajaban para determinar cómo se produjo el choque.
Cuatro personas con traumatismos leves fueron atendidas por personal del SAME. Una mujer de 46 años, un hombre de 28 y dos menores de 5 y 8 años respectivamente. Se encontraban en buen estado, y no fue necesario su traslado a un hospital.
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