Mi Belgrano

Barrio de Belgrano y alrededores. Noticias y guía de comercios profesionales y servicios de los barrios de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, Núñez) y la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón)

Alquiler Belgrano Clasificados Consultorios Profesionales Psicólogos Salud

Alquiler de Consultorios Psicológicos

May 8, 2026 #Alquiler, #Belgrano, #Consultorios, #Psicología, #Psicólogos
Alquiler de consultorios Psicológicos

Alquiler de consultorios Psicológicos. Se alquilan por hora, son tres consultorios muy confortables, en planta baja. Están ubicados en el barrio de Belgrano, Virrey Avilés y Moldes (a una cuadra de Virrey del Pino, a tres cuadras de la estación José Hernández del Subte D). Para más información sobre el alquiler de consultorios psicológicos pueden consultar al Email: lilianav468@gmail.com o al WhatsApp al: 11-5927-3670.

En MI BELGRANO CLASIFICADOS encontrás todos los rubros que estás buscando dentro de los barrios de BelgranoColegialesNúñezVilla UrquizaCoghlanVilla Pueyrredón y Saavedra:

Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

Recomendaciones para los lectores del aviso: “Alquiler de Consultorios Psicológicos”

Entrada relacionada

Apoyo psicológico online y presencial

Compramos tus joyas

Control de Plagas

Te has perdido

Actividades Archivo Cine gratis Museos

Crimen en el Expreso de Oriente

9 mayo, 2026 admin
Alquiler Belgrano Clasificados Consultorios Profesionales Psicólogos Salud

Alquiler de Consultorios Psicológicos

8 mayo, 2026 admin
Actividades Archivo Chicos Comuna 12 Juegos Niños

Salir a jugar

8 mayo, 2026 admin
Clasificados Profesionales Psicólogos Salud

Apoyo psicológico online y presencial

7 mayo, 2026 admin