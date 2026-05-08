Este sábado 09 de mayo de 2026 de 14 a 17 horas se realizará el primer “Salir a jugar” del año. Las calles se volverán a llenar de pelotas, tizas, risas, bicicletas, charlas y encuentros. Después de tantos meses de pantallas, apuros y rutinas encerradas, se vuelve a abrir un pedacito de la ciudad para que los más chicos respiren libertad. Jugar no es perder el tiempo: es crecer, hacer amigos, imaginar, moverse y sentirse parte del barrio. Los chicos pueden llevar pelotas, juegos de mesa, patines, bicicletas, rodados, sogas, cartas, etc. Una verdadera fiesta barrial de juego, encuentro y comunidad. En la Comuna 12, el encuentro será en Tamborini entre Estomba y Tronador.
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