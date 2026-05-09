Este domingo 10 de mayo de 2026 a las 14 y a las 16.30 horas se proyectará: Crimen en el Expreso de Oriente en el Museo Sarmiento (Cuba 2079). Es una película británica de 1974, dirigida por Sidney Lumet. Basada en la novela homónima publicada por Agatha Christie. Sinopsis: En diciembre de 1935, cuando su tren se detiene por una grandísima tormenta de nieve, el detective Hércules Poirot se verá en la obligación de investigar el asesinato que ha tenido lugar en su vagón durante la noche anterior.

La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Sobre el ciclo de cine

Viajar en tren puede deparar diversas experiencias, placenteras, felices, o a veces traumáticas, que incluso marquen vidas para siempre. Encuentros inesperados, algún romance o tal vez una misteriosa muerte. En este ciclo denominado “HISTORIAS SOBRE RIELES”, los domingos de mayo se proyectarán películas que cuentan historias cuyo denominador común es el protagonismo de los trenes, elevados casi a la categoría de personajes en cada relato. Fascinantes trenes de ayer, de hoy, y de siempre.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Crimen en el Expreso de Oriente”