Detallamos a continuación, los cuatro choques del mes pasado que se produjeron en la zona.

El 07 de abril, volcó un auto en Ciudad de la Paz al 3200, en el barrio de Núñez. El conductor del vehículo era el actor Guillermo Pfening. Personal del SAME acudió rápidamente al lugar y trasladó al actor al Hospital Pirovano que presentaba escoriaciones en su brazo derecho. No hubo otras personas involucradas ni heridos de gravedad. La pregunta que se hacían algunos vecinos de la zona era: ¿Cómo quedó un auto de esa manera en una calle que es bastante estrecha?

El 14 de abril, dos delincuentes que habían robado un auto en Palermo, fueron perseguidos tras un llamado al 911 y terminaron chocando en Villa Urquiza. En Constituyentes e Iberá, colisionaron contra dos vehículos que estaban estacionados y allí fueron detenidos por la policía.

Otros dos choques

El 17 de abril por la tarde volcó un auto en Federico Lacroze entre Ciudad de La Paz y Amenábar. Los vecinos que vieron la foto en nuestra cuenta de Instagram (@mibelgrano) opinaron lo siguiente: “¿Cómo haces para volcar ahí?”. “Iba caminando por Lacroze cuando escuché una explosión. Me di vuelta y el auto iba derrapando de costado hasta que se dio vuelta y quedó volcado. Ahí llamé al 911. El chico jovencito, mayor de edad, pudo salir solo, al parecer solo tenía lastimada la muñeca”.



“Para volcar en una calle que no tenés chance de ir rápido por el tránsito y chocar un auto de un lado y dos del otro, solo se me ocurre que iba mirando el celular”. “Al parecer venía rápido, se le cruzó una camioneta y no la pudo esquivar chocando su rueda delantera derecha con la parte trasera izquierda de la camioneta y eso hizo que el auto vuelque, pegándole a dos autos que venían de la mano contraria”. “Le encontraron una botella de vodka dentro del vehículo y pasó en rojo el semáforo a la salida del Paso Bajo Nivel”.

El último de los cuatro choques del mes pasado, se produjo el 30 de abril por la mañana, alrededor de las 7 AM. Chocó un patrullero con un auto particular en Cabildo e Iberá, en el barrio de Núñez. El patrullero circulaba por la calle Iberá para asistir a una emergencia, cuando se cruzó un auto gris y lo chocó fuertemente. La trompa del auto quedó completamente destruida, con el paragolpes desprendido, el capot levantado y el parabrisas estallado. Tanto los agentes que iban en el vehículo policial, como el conductor del auto, sufrieron politraumatismos y fueron trasladados para su atención al Hospital Pirovano.

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