Este martes 12 y miércoles 13 de mayo, de 9 a 14 horas, estará el programa Más servicios en tu barrio en Villa Urquiza, más precisamente en la estación que está ubicada en Av. Monroe y Bauness. Este programa del Gobierno de la Ciudad, acerca a los vecinos la gestión de más de 300 trámites y servicios de relevancia. De manera itinerante, los móviles y stands de atención recorren, semana a semana, los distintos barrios y plazas de la Ciudad brindando asesoramiento de forma presencial a través de personal especializado.
Los servicios prestados son: atención social, asesoramiento en trámites de Agip, Anses, Mi BA y SUBE, defensa al consumidor, desparasitación y tratamiento de sarna (martes), detección de zoonosis (martes), diagnóstico de psitacosis en aves (martes), Ente regulador de servicios públicos de la ciudad, asesoramiento en trámites, inscripciones y programas educativos del Ministerio de Educación de la Ciudad, mediación y convivencia vecinal, tramitación DNI y Pasaporte (cupos limitados), tramitación de subsidio de luz, agua y gas, asesoramiento en programas, servicios y apoyos para personas con discapacidad, toma de denuncias y orientación sobre delitos (Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad – Oficina de Vinculación Ciudadana), vacunación de animales (sin turno, cupos limitados – martes), vacunación antigripal y COVID-19 (cupos limitados).
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Más servicios en tu barrio en Villa Urquiza”
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