Este martes 12 de mayo de 2026 por la mañana, poco después de las 6 AM, se produjo un choque múltiple en Núñez. Más precisamente, en la intersección de la Avenida Del Libertador y Ramallo. Estuvieron involucrados una Ranault Kangoo blanca, un auto Volkswagen Bora gris y una moto, los cuales sufrieron importantes destrozos a causa del fuerte impacto. Cuatro hombres resultaron heridos. Dos fueron atendidos en el lugar, mientras que el conductor del auto y el de la moto, tuvieron que ser trasladadas por una ambulancia del SAME al Hospital Pirovano. Dos de los tres carriles de la Avenida Del Libertador permanecieron cortados al tránsito mientras los equipos de emergencia desplegaban un operativo de asistencia y la Policía llevaban a cabo las primeras pericias para determinar cómo se produjo el hecho.

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