El domingo 26 de abril por la noche, hubo dos autos dañados por los árboles. En Moldes entre Avenida Congreso y Quesada, cayeron unas ramas sobre un auto. En Gral. E. Martínez entre Av. Elcano y V. Olaguer y Feliú se cayó un árbol. Mientras que en Gorostiaga entre Cabildo y 3 de Febrero, se cayó un árbol sobre un auto.

Los vecinos, opinaron al respecto:

“El viento hizo la poda que el Gobierno de la Ciudad no hace”.

“Después dicen que llevan un control de los árboles. Vayan por todo Elcano y la Plaza Portugal y van a ver la cantidad de ramas caídas. Hace 5 años que no se hace una poda en esta zona. Esperan que le caiga algo en la cabeza a una persona”.

“Los árboles no tendrían que llegar a ser tan altos. Deberían podarlos todos los años y que lleguen, como mucho, hasta un segundo piso y que sus ramas se extiendan a lo ancho y no a lo alto”.

“Hay árboles que tapan la poca iluminación que hay en las calles”.

“En Zabala y Arcos hay árboles que corren riesgo de caerse”.

“El problema es que le cortan las raíces a los árboles para que no se levanten las veredas, y reducen los canteros/planteras a su mínima expresión”.

“Es la segunda vez en un año que solicito una poda y me responden que no tiene suficiente frondosidad”.

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