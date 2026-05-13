El domingo 26 de abril por la noche, hubo dos autos dañados por los árboles. En Moldes entre Avenida Congreso y Quesada, cayeron unas ramas sobre un auto. En Gral. E. Martínez entre Av. Elcano y V. Olaguer y Feliú se cayó un árbol. Mientras que en Gorostiaga entre Cabildo y 3 de Febrero, se cayó un árbol sobre un auto.
Los vecinos, opinaron al respecto:
- “El viento hizo la poda que el Gobierno de la Ciudad no hace”.
- “Después dicen que llevan un control de los árboles. Vayan por todo Elcano y la Plaza Portugal y van a ver la cantidad de ramas caídas. Hace 5 años que no se hace una poda en esta zona. Esperan que le caiga algo en la cabeza a una persona”.
- “Los árboles no tendrían que llegar a ser tan altos. Deberían podarlos todos los años y que lleguen, como mucho, hasta un segundo piso y que sus ramas se extiendan a lo ancho y no a lo alto”.
- “Hay árboles que tapan la poca iluminación que hay en las calles”.
- “En Zabala y Arcos hay árboles que corren riesgo de caerse”.
- “El problema es que le cortan las raíces a los árboles para que no se levanten las veredas, y reducen los canteros/planteras a su mínima expresión”.
- “Es la segunda vez en un año que solicito una poda y me responden que no tiene suficiente frondosidad”.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Autos dañados por los árboles”
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