Duermen en las estaciones de subte, en las calles, en las plazas, en las puertas de los edificios. Están ahí, para algunos son invisibles, para otros son parte del paisaje. Hay quienes creen que son víctimas mientras que algunos los declaran culpables. Hace muchos años que hay gente en situación de calle y no parece que se pueda encontrar una solución para este grave problema. No cabe ninguna duda que la calle no es un lugar para vivir.

Opiniones de los vecinos

“En Amenábar al 2300 había una persona en situación de calle. Llamaron al 108 y vino un móvil del Gobierno de la Ciudad. Le ofrecieron llevarlo a un refugio pero no aceptó, se levantó y se fué. Un rato más tarde, volvió al mismo lugar”.

“En general es gente que está fuera del sistema y fue empujada por la droga o el alcohol. Si ven alguien en situación de calle, llamen al 108. Ellos los llevan a un centro donde pasan la noche y les dan comida”.

“Es tremendo vivir en la calle y ver gente durmiendo y viviendo en ese estado, es tristísimo”.

“En los refugios debe ser complicado estar. Igual, no quieren ir porque están acostumbrados a vivir sin límite, y ahí hay horarios, no se pueden drogar ni emborrachar”.

“Había una señora que estaba en la calle. Se había hecho un iglú con plásticos en la Av. Crámer y Juramento. Estuvo varios años, no quería ir a un refugio porque, según lo que dijo, le pegaban otras personas de su misma condición y le robaban mientras se bañaba”.

“Así estaremos por siempre sin ley de salud mental”.

“Los refugios son un desastre”.

“Ver personas en situación de calle es triste, pero seamos conscientes que no son todos malos ni todos buenos. Por Vidal y Virrey Olaguer y Feliú, agarraron a varios con cuchillos, y uno con arma de fuego”.

Más opiniones

“Vienen desde la Provincia de Buenos Aires a pedir, por eso se quedan a dormir en la calle”.

“Cabildo da pena realmente. De noche, hace varios años que parece una calle fantasma, cero movimiento”.

“Es una elección vivir así. Muchos de ellos cobran una ayuda que se gastan en vino. Ni comida compran y lo digo con conocimiento ya que trabajo en un supermercado”.

“Se incrementó la gente de situación de calle de una manera increíble, en todas las cuadras”.

“En la Estación Juramento, Línea D, a las 8:30 de la mañana hay gente durmiendo en los bancos”.

“En el Subte D está lleno de gente durmiendo en los bancos. También hay personas en las escaleras con latas de cerveza”.

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