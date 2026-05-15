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Día Internacional de los Museos

May 15, 2026 #Museo, #Museo Saavedra, #Museos, #Saavedra
Día Internacional de los Museos

El lunes 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos, y para celebrarlo el Museo Saavedra que está ubicado en Av. Crisólogo Larralde 6309, preparó visitas guiadas y talleres para toda la familia para este fin de semana.

  • El sábado 16 y el domingo 17 de mayo a las 12 horas se realizará “Historias de la historia”, una visita guiada por la exhibición principal del museo, orientada a adultos, revisitando los principales eventos, protagonistas y debates en torno a la conformación de nuestra Nación.
  • El sábado 16 y el domingo 17 de mayo a las 16 horas pueden participar de “Detectives de la historia”, un recorrido especialmente pensado para que grandes y chicos puedan descubrir la historia.
  • El domingo 17 de mayo a las 15 horas será el turno del taller “Retratos que hablan”. Una actividad para toda la familia, que combina un recorrido guiado por las salas principales del museo, con dinámicas y juegos teatrales en torno a la colección de retratos.

Todas las actividades son gratuitas. Entrada al Público General: $10.000. Residentes Argentinos y/o Extranjeros (con DNI): $2.000. Jubilados, estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad más un acompañante, menores de 12 años, ex combatientes de Malvinas y grupos de estudiantes de colegios públicos sin cargo.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “Día Internacional de los Museos”

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