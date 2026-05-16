Este domingo 17 de mayo de 2026 a las 14 y a las 16.30 horas se proyectará: El tren de la vida en el Sarmiento (Cuba 2079). Es una película francesa de 1998, dirigida por Radu Mihaileanu. Sinopsis: Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), con el objetivo de huir de los nazis y evitar el exterminio, un grupo de judíos de un pueblo de Europa del Este organiza un convoy simulando que se trata de un tren de prisioneros. Algunos de ellos no tendrán más remedio que hacerse pasar por soldados nazis.

La entrada es libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de la sala. Desde dos horas antes de cada función se entregan números. Los mismos que garantizan el acceso a la sala, pero no una ubicación determinada, pierden validez una vez iniciada la función.

Sobre el ciclo de cine

Viajar en tren puede deparar diversas experiencias, placenteras, felices, o a veces traumáticas, que incluso marquen vidas para siempre. Encuentros inesperados, algún romance o tal vez una misteriosa muerte. En este ciclo denominado “HISTORIAS SOBRE RIELES”, los domingos de mayo se proyectarán películas que cuentan historias cuyo denominador común es el protagonismo de los trenes, elevados casi a la categoría de personajes en cada relato. Fascinantes trenes de ayer, de hoy, y de siempre.

Recomendaciones para los lectores de la nota: “El tren de la vida en el Sarmiento”