El sábado 16 de mayo de 2026, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad desplegó un operativo por River y Rosario Central, partido disputado en el estadio Monumental. El procedimiento estuvo a cargo del Departamento Conductas Ilícitas en Eventos Masivos y contó con intervención de la Unidad Fiscal Norte, Área Flagrancia. Durante el operativo se labraron 315 actas contravencionales por “ingresar sin entrada, autorización o invitación”. Además, se confeccionaron 48 actas por “derecho de admisión”, luego de que los causantes ingresaran al dispositivo de seguridad y, al compulsar sus datos filiatorios mediante el programa Tribuna Segura, surgiera que tenían una restricción vigente. También se registraron 35 procesados por falsificación de documento público al pretender ingresar con carnet falsificados.

En paralelo, el personal controló 6 micros que trasladaban aproximadamente 250 simpatizantes, quienes también fueron identificados durante el operativo. Por último, en los alrededores del estadio se demoraron a 48 trapitos que intentaban cobrar de manera extorsiva por estacionar en el espacio público.

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