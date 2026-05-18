Podes después de las 13 horas del domingo 17 de mayo de 2026, se produjo un choque en cadena en Belgrano. El incidente vial se produjo en la intersección de Crámer y Monroe. El conductor de una camioneta que se encontraba detenida en el semáforo sobre Monroe sufrió un ataque de epilepsia que lo hizo acelerar involuntariamente. Así, la camioneta circuló en contramano y chocó contra dos motos y un auto. Luego, éste produjo el impacto de otros tres autos. Algunos de los autos quedaron con sus respectivos frentes y partes trasera abolladas.

Efectivos de la Policía de la Ciudad y personal del SAME acudieron al lugar. Cuatro personas fueron atendidas en el lugar mientras que otras cuatro debieron ser trasladadas a un Hospital (tres al Pirovano y una al Tornú), con diagnóstico de politraumatismos, sin riesgo de vida. Intervino en el caso la Unidad Fiscal Norte que dispuso labrar actuaciones por lesiones culposas contra el conductor de la camioneta.

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