Podes después de las 13 horas del domingo 17 de mayo de 2026, se produjo un choque en cadena en Belgrano. El incidente vial se produjo en la intersección de Crámer y Monroe. El conductor de una camioneta que se encontraba detenida en el semáforo sobre Monroe sufrió un ataque de epilepsia que lo hizo acelerar involuntariamente. Así, la camioneta circuló en contramano y chocó contra dos motos y un auto. Luego, éste produjo el impacto de otros tres autos. Algunos de los autos quedaron con sus respectivos frentes y partes trasera abolladas.
Efectivos de la Policía de la Ciudad y personal del SAME acudieron al lugar. Cuatro personas fueron atendidas en el lugar mientras que otras cuatro debieron ser trasladadas a un Hospital (tres al Pirovano y una al Tornú), con diagnóstico de politraumatismos, sin riesgo de vida. Intervino en el caso la Unidad Fiscal Norte que dispuso labrar actuaciones por lesiones culposas contra el conductor de la camioneta.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Choque en cadena en Belgrano”
- El Diario Mi Belgrano: Si querés información de los barrios de la Comuna 13 y la Comuna 12, podés leer el diario Mi Belgrano.
- Mi Belgrano Clasificados: Si buscás profesionales (psicólogos, contadores, abogados, médicos, etc), emprendedores, servicios, cursos, talleres, comercios, en el barrio de Belgrano y Alredores.
- Publicar en Mi Belgrano: Si necesitás promocionar un comercio, producto o servicio, solicita el Tarifario por Email a: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.
- Colaboración: Si te gusta Mi Belgrano, podés hacer tu aporte mediante una transferencia a nuestro Alias: mibelgrano o por Paypal al usuario: mibelgrano@gmail.com
- El Diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad: Si querés información de la ciudad de Buenos Aires. Podés leer el diario Mi Buenos Aires Mi Ciudad.
- Canal de Mi Belgrano: Sumate y recibí todas las novedades por WhatsApp.
- El Correo de Lectores: Envianos tus comentarios, al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 11-4409-3466.
- Mi Belgrano por Email: Si querés recibir por Email las novedades de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núnez, suscribite al siguiente Grupo: https://groups.google.com/g/mi-belgrano
- Instagram: Seguinos también en @mibelgrano
- Youtube: Suscribite también a Mi Belgrano TV.