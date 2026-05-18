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Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Mayo 2026

May 18, 2026 #buenos aires, #Ciudad de Buenos Aires, #Diario MBMC, #MBMC, #Noticias, #Noticias de Buenos Aires
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Mi Buenos Aires Mi Ciudad contine información de la ciudad autónoma de Buenos Aires y se distribuye durante la segunda quincena de cada mes. En este número: Nueva iluminación en el Planetario. Revisión de estacionamientos reservados. La recuperación del ex Velódromo de Palermo. Teatro en Buenos Aires. La demolición de edificios patrimoniales. Refuerzan el control de accesos a la ciudad. Mi Buenos Aires Mi Ciudad de Mayo 2026, se puede leer desde: https://www.mibelgrano.com.ar/mbmc17.pdf

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