Nadie los quiere y pocos los respetan. Los cambian de lugar, los dejan tapando rampas, los prenden fuego, los rodean de basura. Los contenedores y la basura tirada son un problema a resolver. Mientras tanto los vecinos se quejan y despotrican por la basura acumulada.

“Dejaron un contenedor estacionado en la parada del 113 en la esquina de Sucre y Naón”.

“El lunes 20 de abril a las 11 AM, en Cuba al 2200, los dos contenedores de la cuadra ya estaban colapsados. Cada vez hay más edificios pero sigue habiendo la misma cantidad de contenedores. Esto sumado a la poca educación que también tenemos en materia de manejo de la basura hace que no alcancen nunca los contenedores”.

“Hay que sacar la basura en el horario de 19 a 21 horas y así se termina con el tema de que rompen las bolsas”.

“Si continúan EDIFICANDO no va a haber contenedor que alcance”.

“Hay que llamar al 147 y pedir más contenedores en cada cuadra”.

“El problema son los que revuelven la basura, que dejan todo tirado”.

“La mayoría de los encargados sacan la basura a cualquier horario”.

“Vengo solicitando hace dos años modificar la ubicación de un contenedor que me impide sacar el auto de la cochera”.

“Los camiones que descargan los contenedores, los bajan donde quieren”.

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