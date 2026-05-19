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Reparaciones en el hogar en Belgrano y Alrededores

May 19, 2026 #Clasificados, #Electricista, #Hogar, #Reparaciones
Reparaciones en el hogar

Siempre son necesarias algunas reparaciones en el hogar. Si necesitás reparar una cortina, un aire acondicionado, una computadora. Si buscás un electricista, un albañil, un pintor. Encontralos en la sección Hogar de Mi Belgrano. Los profesionales, emprendedores, comerciantes que quieran darse a conocer a través de MI BELGRANO CLASIFICADOS, pueden comunicarse al Email: mibelgrano@gmail.com o por WhatsApp al 11-4409-3466.

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